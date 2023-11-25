經濟低迷 倡增准來港自由行城市
【本報訊】社會復常，但本港經濟未見明顯改善，有議員認為，內地旅客來港政策十多年保持不變，建議優化內地旅客來港安排，包括增加自由行城市，並加大免稅額等。
指需加強旅遊業動能
議員梁熙指自從自由行政策實施以來，49座中國大陸城市的居民可以以個人身份到訪香港旅遊，但至今未有新增任何城市，建議增加自由行城市，以及將只開放給深圳的一周一行政策擴展至其他城市；同時要「加限額」，現時內地旅客來港每次自用物品的免稅額只有5,000元，希望可以提升限額；以及「勤調研」，梁指政府上一次就旅遊業的調研為於2014年的香港承受及接待旅客能力評估報告，但經歷疫情、旅遊結構和經濟結構不同，政府應增加調研次數。
被問到放寬後會否導致廉價旅行團、水貨客的情況加劇，議員陳勇直言「天上唔會跌錢」，政府需要加強旅遊業動能，稱政府可作分流等管理安排，將旅遊區和市民生活區分開，又指實施《港區國安法》後，相信很多衝突和矛盾會減少，餘下的管理和看法的問題需要用理性、好客之道看待。
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