經濟低迷 倡增准來港自由行城市

指需加強旅遊業動能

議員梁熙指自從自由行政策實施以來，49座中國大陸城市的居民可以以個人身份到訪香港旅遊，但至今未有新增任何城市，建議增加自由行城市，以及將只開放給深圳的一周一行政策擴展至其他城市；同時要「加限額」，現時內地旅客來港每次自用物品的免稅額只有5,000元，希望可以提升限額；以及「勤調研」，梁指政府上一次就旅遊業的調研為於2014年的香港承受及接待旅客能力評估報告，但經歷疫情、旅遊結構和經濟結構不同，政府應增加調研次數。