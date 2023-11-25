繽紛冬日巡禮 聖誕小鎮響頭炮

【本報訊】聖誕節即將到來，香港旅遊發展局今年的「香港繽紛冬日巡禮」昨日起以華麗巨型聖誕樹裝飾及海濱聖誕小鎮打響頭炮，聖誕小鎮設於西九文化區藝術公園海濱草坪，即日起開放至明年1月1日，市民更可於下月指定日子觀看冬日維港水上煙火，亦可在富有冬日聖誕色彩的場景打卡，繽紛迎聖誕。

維港下月綻放8場水上煙火 擺放在西九海濱草坪的巨型聖誕樹高逾20米、約有逾6層樓高，樹上掛滿了幻彩燈飾，入夜後聖誕樹將會亮燈，與維港美景相互輝映，成為節日感十足的打卡熱點。而海濱聖誕小鎮今年以「愛與溫暖冬日」為主題，特設多個巨型「LOVE」字眼及愛心造型裝飾。於聖誕節期間，聖誕老人更會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋歡迎市民到訪。

「香港繽紛冬日巡禮」期間，旅發局設有全部8場「冬日維港水上煙火」，煙火表演將於12月9日、10日、16日、17日、23日、24日、25日及26日，晚上8時在維港綻放。而聖誕小鎮的開放時間為星期一至五下午5時至晚上11時；星期六及日上午11時至晚上11時；又會於12月22日至明年1月1日由上午11時至晚上11時特別開放；而12月24日、25日及31日亦會延長開放時間至翌日凌晨1時。