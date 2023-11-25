海洋公園簽協議 增引入小熊貓

【本報訊】昨起至今月底是「2023四川自然保護周」，海洋公園宣布，為加強合作保育珍稀物種，公園與成都大熊貓繁育研究基地（成都基地）簽訂20年合作協議，將會安排更多隻小熊貓來港，作展示、科研、繁殖、保育及教育用途。

園內3隻已達15歲 海洋公園主席龐建貽指，新一批小熊貓即將由成都大熊貓繁育研究基地來港，而公園一直有進行大熊貓、小熊貓保育研究，亦盼日後能帶更多大熊貓來海洋公園，加深大眾對國家自然生態認識。

成都大熊貓繁育研究基地副主任蘭景超表示，海洋公園目前有3隻小熊貓居住，分別是泰山、聰聰和柔柔，牠們生活狀況良好，對此感到非常高興。他指，一般小熊貓平均壽命約13歲，但公園內3隻小熊貓已達15歲，反映海洋公園的疾病防控、飼養管理均走在世界前列，期望雙方能進行更廣泛科研合作。

「2023四川自然保護周」由四川省林業和草原局、成都市人民政府，以及港府環境及生態局三方合辦。海洋公園昨日亦與林草局簽署5年合作協議，每年安排兩地員工在四川一個自然保護區交流。