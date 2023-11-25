條例刊憲生效 統一回收破損區旗區徽

【本報訊】《區旗及區徽（修訂）條例》昨日刊憲生效。特區政府亦因應新例頒布展示國旗、國徽及區旗、區徽的規定，就破損、污損、褪色或不合規格的區旗及區徽處置，規定任何人不得隨意處置或丟棄，須統一交回全港18區指定地點的回收點，由政府作統一處置。

18區各有指定地點回收 政府指，特首根據《條例》第3（1）、3（2A）及3（2B）條，修訂有關展示及使用國旗、國徽及區旗、區徽的規定，昨日亦刊憲。該規定明確規範區旗及區徽的正確使用、禮儀及收回處置等。區旗及區徽的收回處置與國旗及國徽一樣，即是破損、污損、褪色或不合規格的區旗及區徽須交到指定回收點，由政府統一處理。市民或團體如欲交回大量或巨型國旗、國徽、區旗及區徽，可預先致電有關社區會堂／中心以另作安排。

相關規定如下，破損、污損、褪色或者不合規格的國旗、國徽、區旗及區徽，須交到指定回收點，由香港特別行政區政府定期統一處理；凡國旗、國徽、區旗或區徽於某活動中使用，主辦方須在活動結束後，把經使用的國旗、國徽、區旗或區徽收回保存或重用。就經使用而破損、污損、褪色或者不合規格的國旗、國徽、區旗及區徽，須交到指定回收點，由香港特別行政區政府定期統一處理。

政府在全港18區均設一個位於社區會堂或社區中心的回收點，以中西區為例，回收點設於堅尼地城社區綜合大樓（地下接待處），市民或團體可在相關辦事處的指定時間交回。