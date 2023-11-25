大興非法集結案 9人下月判刑

【本報訊】2019年10月有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，遂到基地附近抗議及要求執法部門交代，事件演變成警民衝突。12人被控參與非法集結，其中9人於開審前認罪，法庭昨在西九龍法院（暫代區院）聽取求情。法官聽取陳詞後，押後至12月8日下午判刑，期間為兩名未成年被告索取更生中心、教導所及勞教中心報告，他們須還押。

9名被告為彭國豪（26歲，客戶服務員）、張家俊（23歲，無業）、鄧泓祥（21歲，學生）、伍栢衝（24歲，侍應）、關善瑜（21歲，學生）、吳筠怡（24歲，學生）、王靜儀（25歲，學生），以及兩名分別17歲及18歲男生。18歲男生另承認一項管有攻擊性武器罪，即管有一支雷射筆。

同案另3被告不認罪 本案同意案情指，當晚8時半，逾200名示威者在大興行動基地外集結，叫喊口號，執法人員要求他們離開，但他們拒絕，有人拆毀欄杆，搬到路上作路障。至9時許執法人員驅散，期間拘捕案中9名被告。同案尚有3名被告不認罪受審，包括吳顥筠（20歲，無業）、陳樂期（24歲，地盤工）及15歲男生。法庭已排期2024年2月8日上午裁決。案件編號：DCCC 746、757/2020