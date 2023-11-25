潛逃3年許智峯 遭入稟申破產 明年1•23聆訊

4刑案在身准保釋 藉口外訪離港 被港府懸紅100萬元通緝、流亡澳洲逾兩年的前議員許智峯，於前日被律政司入稟高等法院作破產呈請。根據司法機構網頁顯示，該破產呈請案已排期於明年1月23日處理。

呈請方為律政司司長，答辯人則是許智峯。許於早前共涉及4宗刑事案並獲准保釋，當時為立法會議員的許於2020年聲稱因要到丹麥外訪，獲法庭批准其離港，但隨後即宣布「流亡」。律政司其後指控他涉刑事藐視法庭，高院於去年在他缺席下裁定藐視法庭罪成，判囚3年半，並須向律政司支付懲罰性訟費。

屢藉社交媒體鼓吹港獨 法官判刑時曾批評，許精心策劃外訪騙局，大大破壞了公眾對執行司法公義的信心。法官又認為許嘲諷刑事司法制度，行為相當於干犯了妨礙司法公正罪。另外，許智峯亦曾於2018年在立法會內搶保安局女高級行政主任，被裁定普通襲擊罪成，許提出上訴，但因缺席聆訊於前年被駁回。當時律政司表明不打算申請訟費，但法官則建議申請訟費，否則令其他上訴人認為不到庭毋須負上後果。

除刑事案件外，許亦涉其他民事案須支付律政司訟費，包括他入稟要求執法部門公開催淚彈成分，在潛逃後要求撤回案件其後又改變主意，最終被中止聆訊且須支付律政司訟費；就西灣河執法人員開槍案提私人檢控遭撤銷，再申請司法覆核敗訴，並須支付律政司訟費。

許智峯自潛逃後，亦曾涉多次透過不同社交媒體和新聞媒體，鼓吹港獨及台獨，請求外國制裁香港和中國等。他於今年8月亦在社交平台發文，透露已在南澳最高法院完成宣誓，並獲法庭頒令正式確認他為律師。他又提到，在宣誓前已向澳洲的律師會及法庭，申報在香港涉及的各項刑事紀錄，包括23條控罪及7項通緝令，仍獲裁定有良好品格。案件編號：HCB 7034/2023