3萬呎高 下投探空儀 立體數據 助預測颱風

飛服隊7年出動57次 涉38熱帶氣旋 飛行服務隊與香港天文台自2016年引入「下投式探空系統」，以便每逢颱風期間透過定翼機，有效安全地偵測及收集熱帶氣旋數據。政府飛行服務隊表示，至今已就系統出勤57次，共收集38個熱帶氣旋數據。天文台則指，做法有效協助掌握颱風強度及其三維結構數據。

政府飛行服務隊一級空勤主任曾志浩表示，「下投式探空系統」利用經改裝後的定翼機，從3.1萬至3.5萬呎高空，投放6至10枚內置氣象探測器及全球衞星定位系統的探空儀，在下降過程中記錄不同位置的風向、風速、溫度、氣壓及濕度等數據，再由無線電發射裝置傳送至飛機，相關數據會即時傳送予天文台分析。探空儀由下投至到達海面，整個過程需時約13至14分鐘。

下投至海面 需約14分鐘 政府飛行服務隊一級機師陳綺玲指，下投式探測器仍有一定程度的安全風險，尤其當執行相關任務，定翼機飛行至高度約3萬多呎高空，在熱帶氣旋氣流內執行任務時會遇到氣流不穩，甚至結冰等情況。她續指，若遇到機艙失壓，機師只可在30至60秒內作出反應，包括戴上氧氣罩及急速下降，故強調執行任務的機師均已接受相關訓練及考核，以及擁有多年的拯救經驗。

天文台高級科學主任張冰稱，以往使用飛機要進入熱帶氣旋內，只能收集平面氣象數據；至於使用下投式探空儀，則可取得垂直的氣象數據，有助分析熱帶氣旋強度及其三維結構，故較為安全及有效。

張續指，「下投式探空系統」推出多年，探測儀的軟硬件亦有不斷更新，譬如現時是採用RD41型號，不論信號傳輸或全球衞星定位接收均較舊型號穩定，有助更有效地收集更準確的數據。

軟硬件更新 日夜可出勤 他又提到，以往飛行服務隊只會在日間進行探測，隨着技術逐漸成熟，現時更可在晚間出動，甚或出勤率亦有增加，「1日出（動）兩次，連續做兩、3日」。