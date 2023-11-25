友愛邨單位陷火海 火球飛墮下層當災 50人逃生

疑煮食肇禍菲傭驚哭 需由兩街坊拖出屋 屯門友愛邨一高層單位，在昨日上午突然起火冒煙，期間火勢猛烈，單位瞬間陷入火海，火舌挾着濃煙攻出窗外，更有火球飛墮而下，波及樓下單位晾衫架及衣物。期間，大廈約50名住客疏散，其中涉事單位的外傭疑慌張過度，一直驚喊不願離開，需由兩名街坊合力拖出屋外，再由消防救離火場並送院治理；另有一名男街坊曾報稱不適，幸經治理後無礙。據悉，火警疑因煮食引起，惟確實起因仍有待調查。

事發於昨日上午10時許，友愛邨愛德樓20樓一單位突然起火，烈燄燒着家具雜物，火勢一發不可收拾，並且伴隨大量濃煙朝窗戶湧出。同時，有火球更飛墮而下，波及樓下一單位外牆的晾衫架，並且焚毀一批衣物。

窗框燒至變形 外牆嚴重熏黑 消防接報趕至，升起雲梯及開喉灌救，同時出動搜救隊協助大廈居民疏散，執法人員則封鎖友愛路兩條行車線以便救援。直至上午約11時02分，火勢始被撲熄。火警期間，起火單位的窗框被燒至變形，外牆嚴重熏黑，大廈約50名居民須疏散至安全地方暫避。至於起火單位的一名菲律賓籍女傭，以及另一名男街坊懷疑吸入濃煙不適，前者需由救護車送往屯門醫院治理，後者經由救護員檢查治理後，表示並無大礙毋須送院。現場消息指，起火原因懷疑與煮食有關，惟確實成因仍有待調查。

據了解，涉事單位由一對夫婦、女兒和菲傭居住，事發時一家三口外出，只有菲傭留在家中。有住在同層的鄰居表示，初時聽到該名菲傭高聲大嗌，以為她跌倒或遇上意外，於是出門查看其情況。詎料街坊走近單位，目睹菲傭坐在屋內不停哭泣，且周圍煙霧瀰漫，始知單位發生火警。

儘管街坊不斷勸說菲傭盡快離開，惟後者堅持不肯，未知是否想執拾細軟及貴重財物，但卻因驚慌過度而不知所措。該名街坊設法把菲傭拖離單位，可惜力有不逮，於是轉身走向其他單位，找來一名男街坊協力，「夾手夾腳」拖走菲傭。菲傭獲救後仍情緒激動，蹲坐走廊淚如雨下，眾人不知如何是好之際，幸好消防員及時協助他們離開。