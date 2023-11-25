醫健：醫健寶庫：以接納為基礎的心理干預 助康復者改善情緒健康

癌症康復者完成治療固然可放下心頭大石，但要恢復正常生活卻並不簡單。康復者可能面對失眠、疼痛、疲勞等長期副作用，導致他們感到困惑、煩擾甚至抑鬱，加上需要面對重返職場和癌症復發等憂慮。不少康復者未必知道該如何求助，或應對這些情緒掙扎。

接納與承諾療法（ACT）是一種具科學實證的心理治療。透過靜觀、訂立目標和其他心理策略，ACT協助康復者接納癌症對生活的影響，學習減少負面情緒的影響，從而活得更有意義和滿足。ACT讓康復者明白，情緒低落和擔憂是適當的心理反應，並不是缺點；如當事人學會如何管理自己的想法和感受，就可以享受積極而豐盛的生活。

根據2019和2021年文獻紀錄，ACT的用後評估和後續跟進皆顯示治療能顯著減少癌症康復者的焦慮、抑鬱及對癌症復發的恐懼，並提升生活質素和心理靈活性。另有評論發現，ACT還有助減輕康復者疲勞和創傷後壓力，並可改善慢性疾病患者的整體生活質素。

大病後對回復正常生活感到困惑，是絕對可以理解的，然而康復者或會猶豫是否有必要因情緒困擾而尋求專業協助，有時甚至會默默承受身心不適的症狀。香港大學賽馬會癌症關護中心復康診所提供有效的心理輔導，協助康復者在保持身體健康，同時尋找改善情緒的有效方法。

香港大學賽馬會癌症綜合關護中心為癌症患者或康復者提供情緒健康的諮詢服務，詳情可瀏覽該中心網站。香港大學賽馬會癌症關護中心臨床心理學家陳歐陽可欣

香港大學李嘉誠醫學院