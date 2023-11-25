學生自殺頻現 教局指引被嘲紙老虎

【本報訊】港人精神壓力大，近期更發生多宗學生輕生事件，有議員指教育局相關指引是「紙老虎」，政府應「撥亂反正」，盡快識別高危學生，亦有議員認為需要反思家庭、學校及社會給予學生的支持是否足夠，政府雖然提出地區康健中心精神健康評估先導計劃，但服務卻不足夠。

議員狄志遠表示，政府應該盡快用有效方式識別高危學生、建立學校校本支援系統、教育局成立專家支援小組幫助學校應對高危學生、由副司長帶領跨部門小組，協調各部門關注學生情緒和精神問題，他表示現時最大危機因素為功課量過多，全世界很多國家、如芬蘭、德國，都有管制功課量，而由於學校盲目追求成績、家長錯誤理解問題，導致本港學生壓力大，教育局雖有指引也屬「紙老虎」，因此政府要做好「撥亂反正」的工作。

倡體制內增設心理教育 議員陳沛良也表示學童自殺的情況已響起警號，而施政報告需要提及向中小學推出「精神健康素養」資源套外，但亦需要反思家庭、學校及社會給予學生的支持是否足夠，他又稱學童輕生問題複雜、涉及多方面因素，認為校方可聯同駐校社工、心理學家或醫護人員為學生定期評估精神健康，同時優化教學課程，於體制內增設心理教育。

另外，議員陳凱欣表示，政府雖然提出地區康健中心精神健康評估先導計劃，但香港問題不在於篩查，而在於服務不足，建議政府要利用跨專業團隊第一時間為潛在病人服務，在社區設立輔導街站等，強調不要再等病人求醫。