山頂工業意外地盤 遭禁用挖掘機

【本報訊】山頂普樂道前日發生致命工業意外，一名44歲男工人遭倒駛挖掘機撞倒，腳部重創送院不治。發展局昨日指，因應在山頂一個私人項目工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格；勞工處亦表示高度關注是次意外，除派員到現場調查外，亦向承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該地盤操作所有挖掘機，直至處方信納承建商已採取措施消除相關危害才可復工。

當局停承建商競投資格

發展局表示，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商。局方已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。