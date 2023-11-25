揭水泥廠違規開工 環署終跪低改口風

東方獨家踢爆 議員投訴部門失職 環境保護署疏於執法，任由牌照失效、位於油塘東源街20號的混凝土廠在上訴被駁回後翌日（23日）仍違規開工，《東方日報》獨家踢爆事件後，環保署竟表示，即日派員巡查後沒發現該公司有進行水泥相關生產工作，涉嫌縱容違規。其當區議員不滿環保署「目測」執法結果，斥該署「視而不見」違規行為，明顯辦事疏忽及執法遺漏，大感失望下，憤而於昨日向申訴專員公署投訴環保署失職。事隔幾小時，環保署忽於晚上「跪低」，承認發現上述混凝土廠恢復運作，將跟進搜證，聯同相關部門執法。

《東方日報》兩年前揭發事件，居民對位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠運作十分不滿，不堪長期受到嚴重空氣污染影響，一再要求環保署嚴正執法。環保署其後在2021和2022年先後拒絕上述混凝土廠再續牌的申請，但中國混凝土廠有限公司於去年4月就東源街22號被拒續牌申請提出司法覆核，又就東源街20號的混凝土廠不獲續牌向空氣污染管制上訴委員會上訴，其後司法覆核已被駁回，而20號混凝土廠的續牌上訴亦於本月23日被駁回。

不獲續牌的20號混凝土廠上訴被駁回，本須即時停工，但本報發現該廠房前日仍然繼續運作，有田螺車照常出入，更有不少車上的攪拌筒有滾動運作，相關路段被數輛田螺車塞爆，似乎懶理被停牌，未有關閉。本報隨即向環保署查詢，但當時獲回覆指已派員巡查，沒有發現該廠進行相關工程。

晚上發聲明 發現廠方運作 議員顏汶羽前日亦曾到混凝土廠視察，當時發現不少田螺車於廠房出入，他批評署方對廠房涉嫌無牌運作情況「視而不見」，對此深感失望，故決定向申訴專員公署投訴環保署執法不力、延誤甚或沒有採取行動，狠批署方辦事疏忽、有缺失遺漏的情況，監管不力，強烈要求有關執法機構盡快設法阻止廠房繼續運作生產混凝土。

現時在混凝土廠外，張貼了一張由中國混凝土有限公司發出的聲明，內容指20號混凝土廠在沒有相關牌照情況下，已停止指明牌照的水泥工序，將只會使用總筒倉容量不超過50公噸的條件下，維持營運生產混凝土。該公司又指，已於前日通知環保署，提交上述廠房更改總筒倉容量不超過50公噸的計劃書予署方，並會向環保署作出書面報告，計劃清理廠內其他筒倉內的水泥物料。

環保署晚上再發聲明，一改前晚的口風，指環保署人員23日曾進入東源街20號廠房巡查及檢視相關監察攝錄系統影片，沒發現該混凝土廠進行相關水泥工程（包括混凝土生產），期間見有混凝土車進出東源街22號另一廠房，而在昨日（24日）的跟進巡查中，發現東源街20號混凝土廠恢復運作。環保署會嚴肅跟進搜證，並會聯同相關部門採取聯合執法行動。該署會繼續根據《空氣污染管制條例》賦予的職權嚴厲執法，並嚴肅跟進油塘區內所有混凝土廠的違規行為。