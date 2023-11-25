斥新田科技城進度慢 未處理批地問題

【本報訊】政府在施政報告中提出多項大型項目，如北部都會區等，有議員指北都要擺脫現有施政體系的「僵化低效」，亦有議員斥政府計劃的新田科技城「好似乜都未開始咁」，連重要的批地問題也未解決。

建議北都作試點 拉內地電網 針對北部都會區規劃，議員蘇長榮提出北都應作為「特區中的特區」，在行政格局模式上和原有政府體系「有分有合」、「相對獨立」，確保先進性和效率提升，擺脫原有施政體系僵化低效，又指北都發展後，政府應將部分功能遷移到北部都會區，帶動人員效應。議員陸頌雄也建議未來北部都會區可以作為試點嘗試拉內地電網到港，以降低電力價格。

至於當局提出在北都內興建新田科技城，議員田北辰批評新田科技城「好似乜都未開始咁」，指政府未有處理好批地問題，政府目前只是回應指會與不同政策部門合作，直言時間不等人「無得慢慢搞」。他坦言自己最怕政府「基本未聽過未研究過就即刻落閘話唔得，又無說服力」。

發展局局長甯漢豪表示，當局日後會更新北部都會區發展行動綱領，又指新田科技城用途建議已經出台，明年內會就4個主要發展項目，包括尖鼻嘴、新界北新市鎮一帶等地，提出土地用途和發展方向。她又承諾發展局會開始為所有發展項目進行收地，並在2032年完成四成土地平整。