優先揀樓谷生育欠吸引 倡增中籤機會

【本報訊】本港生育率持續下降，政府在新一份施政報告推出多項措施，望鼓勵生育。不過有議員認為當中讓新生家庭優先選居屋的安排「未夠吸引」，擔心新生家庭未能中籤抽居屋，促提高有新生家庭中籤的機會。另有議員指出現時社區保母登記人數不多，有部分地區更只有45個社區保母，質疑「45個社區保母又點照顧190個幼兒」。

社區保母太少 促專職化 議員梁毓偉指出，相信年輕人不會因為兩萬港元而生育，政府應「行多步」，目前青年人生育的最大顧慮為居住空間，但優先選居屋的安排「未夠吸引」，因為優先選樓的大前提是中籤，今年是復建居屋以來競爭最低的一年，然而仍超額認購18倍，優先選樓安排只適用在嬰兒出世的3年內，擔心3年都無法中籤。他建議政府可以提高有新生家庭中籤機會，又期望政府可以協助青年拓闊圈子以便結識對象建立家庭鼓勵生育。

議員林素蔚同樣關注鼓勵生育政策，建議政府將派發兩萬元生育津貼、優先選居屋和縮短公屋輪候時間等政策，拓展至有一歲小朋友的家庭。她又提到，政府將社區保母獎勵金每小時增至40至60港元，但事實上社區保母登記人數不多，舉例西貢和沙田區，社區保母人數分別為135人和45人，服務176個幼兒和190個幼兒，質疑「45個社區保母又點照顧190個幼兒」，促請當局將社區保母專職化，引入類似護理員的註冊制度，以吸引婦女入行。