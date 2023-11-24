上訴駁回照營運 誰憐居民續食塵

本港社會亂象多不勝數，市民叫苦連天，原因並不在於法律有缺失，而是有人「有法不依」，當局「執法不嚴，違法不究」。位於油塘東源街20號的混凝土廠多年來持續排放廢氣、塵埃，造成嚴重空氣污染，居民被迫每日「食塵」；本報為民發聲，揭破亂象，混凝土廠去年終不獲續牌；惟廠方不但利用上訴機制的「漏洞」繼續運作，甚至在上訴被駁回後，無視牌照失效繼續營運；能如此猖狂，究其原因是港府的表現猶如「無牙老虎」。

由於涉事混凝土廠未能證明其有能力防止污染物排放，以及避免對附近居民構成滋擾；早於去年4月8日，環保署已經否決其續牌申請。惟因廠方同月28日提出上訴；按現行規定，在上訴期間，該廠的指明工序牌照須繼續視作有效，結果該廠仍可繼續營運，直至上訴獲得處理。毫不諱言地說，上述規定對當區居民而言，是不利且不公的。須知道，但凡牽涉上訴，處理時間短則數月、長則數年；在這段時間內，居民每天生活在漫天塵埃之下，被迫吸入大量灰塵，對健康的威脅，不亞於任何一種細菌病毒。

10萬多名居民健康與商家利益比較，何者為輕，何者為重，答案顯而易見。港府官員多次聲稱施政要以民為本，倘若是以居民健康為首要考慮，當局本應要特事特辦，採取措施來限制涉事混凝土廠繼續營運，至少要確保該廠不會再排放過量污染物。然而，從該廠續牌申請被否決後，仍成功運作長達一年半的情況可見，最終被犧牲的仍舊是居民。

苦候多時，居民終盼來上訴結果。空氣污染管制上訴委員會前日駁回混凝土廠的上訴，意味着其指明工序牌照即時失效，廠房須立即停工。不過，清新空氣未有如願而至，本報記者昨日到場視察後，發現該廠繼續中門大開，不時排出廢氣，混凝土車出入不斷，沙塵滾滾，顯然廠房未有停工。居民一場歡喜一場空，出入繼續要佩戴口罩，受訪時無不抱怨港府執法不力，變相縱容該廠為禍市民，認為當局必須正視問題。

米已成炊，既然涉事混凝土廠的上訴已被駁回，當局理應再無後顧，必須果斷執法。無牌營運乃嚴重罪行，何況是威脅居民健康的生產行為，港府不應再猶豫，應採取強硬措施，方能正本清源，震懾其他不法分子。倘若當局繼續採取發信警告、罰單罰款等軟性措施，廠方未必會輕易就範，甚至最終把罰款當作交租，類似例子在本港屢見不鮮。

北望神州，每當有工廠被揭發違法營運，且危害居民健康，地方政府各部門往往會聯合行動，第一時間圍封工廠，並對負責人採取強制措施，依法懲治。僅一河之隔，港府作風如此軟弱，又如何保護港人利益呢？假如政府都無法切實保護市民，市民又該向誰申訴呢？港府淪為無牙虎，難怪社會亂象無日無之；不法分子肆無忌憚，市民惶惶不可終日，說一句「本港恍如亂世」，絕不過分。