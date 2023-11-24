龍七公：中美關係反覆 港須居安思危

國家主席習近平與美國總統拜登，趁上周出席在美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）會議期間，在當地進行了雙邊會談。當前國際局勢動盪，俄烏戰事未平，以巴衝突又開打，再加上全球經濟放緩，高息及高通脹重臨，跨國供應鏈因中美貿易衝突而面臨斷裂，均令今次「習拜會」成為全球關注焦點。

就今次會面是否成功，將視乎各人的事前期望與觀點角度。最起碼，各方都認同「習拜會」為近年急速惡化的中美關係，起到止跌回穩的作用。兩國同意恢復因氣球風波而中斷了近一年的軍方溝通渠道，避免經濟及科技競賽演變成軍事衝突，防範因誤判或擦槍走火而引發戰爭。對於打擊毒品供應、全球氣候變化和規管AI發展等非政治議題，雙方亦同意加強合作，建立機制，共同應對。

然而，對於以美國為首的西方國家，針對我國經濟貿易和科技發展作出的無理制裁打壓，還有俄烏戰事、以巴危機、北韓問題和南海局勢等議題，今輪「習拜會」若非隻字不提，便是輕輕帶過，看似毫無寸進。雖然拜登繼上次在峇里島會面作出「四不一無意」承諾，進一步表明美國不尋求打壓遏制中國發展、不尋求與中國脫鈎，但基於往績，相信各方都不會對美方可切實兌現承諾寄予厚望。

雙方在會內會外談得最多、最直接、矛盾最為尖銳的，始終是台灣問題。習主席明言，美方須以具體行動體現不支持台獨的承諾，停止武裝台灣及支持中國和平統一。但拜登僅重申美國的「一中」政策不變，反對任何一方單方面改變兩岸現狀，並反過來警告中方勿干預明年舉行的台灣領導人選舉，擺明是惡人先告狀，企圖將歪理說成真理。

美國正面對內憂外患，政府債台高築，國會分歧嚴重，世界政局動盪，多區戰火連綿，明年美國又有總統選舉，估計拜登政府亦不願看見台海局勢進一步惡化。惟美國政界的反華情緒仍然高漲，台獨分子的言行更是難以受控。例如台灣民進黨的總統參選人，就將「習拜會」釋出的維持台海和平穩定訊息，解讀為中方無論如何都不會在短期內攻台，藉此游說台灣民眾支持他們繼續在台獨問題上走鋼線。

慎防黑暴捲土重來 隨着《港區國安法》及完善選舉制度的有效實施，成功令香港止暴制亂，由亂及治，加上中美關係似乎有所緩和，部分市民、商界及社會人士或會認為，現已毋須再憂慮國家安全問題，特區政府應將全副精神聚焦振興經濟和改善民生。但筆者完全認同特首指香港要爭取高質量發展，必須時刻居安思危，慎防黑暴捲土重來，亦要防範「軟對抗」。

中美關係未來仍會反覆，美國遏制中國、操弄台灣及干預香港之心不死。今年施政報告繼續將國家安全放在首位，就關鍵基礎設施的網絡安全立法制訂清晰時間表，完全有其必要。