撥亂反正：是游擊隊也是執法部門

上回談到，統稱「三兄弟聯盟」的緬甸反政府游擊隊，近月對緬北多處地區的政府軍及地方勢力發動猛烈攻勢，理由之一是「打擊電詐民團和其背後保護傘」。其後有人影到，有成千上萬電騙嫌犯及電騙集團首腦，被中國公安人員押解到內地。有西方媒體估計，緬甸游擊隊已跟中國政府達成某種合作協議，甚或是在中方支持下發動今次戰事。

內地公安部刑事偵查局日前發布消息，變相證實了有關猜測，其遣詞用字讓人細味。有關公布說，隨着雲南西雙版納、普洱、臨滄等多地公安，連續開展多輪邊境打擊行動，緬北相關「地方執法部門」已向中方移交電騙嫌犯3.1萬人，重拳反詐戰果顯著。相關報道更引述內地律師指出，一次過移交多達3.1萬名嫌犯，不但是中國法治歷史的紀錄，也是「國際司法協作」之壯舉。

一些不熟悉緬甸情況的反華人士，可能又會質疑內地當局將游擊隊說成「地方執法部門」，將越境執法及干預別國內政當作「國際司法協作」，但某程度這正是緬北的實際情況。

在英國入侵緬甸前，緬北部分地區實為中國領土或其附庸國。在二戰爆發、英國敗走後，在該處與日軍周旋的亦主要是中國的軍隊。由二戰結束，英國人重返，及至緬甸宣布獨立，爆發連場政變及換了多個政府，緬北一帶一直形同法外之地，由不同的地方勢力管治，游擊隊就成了執法部門。

緬北邊境地區與中國關係密切，與種族文化較接近印度及其他東南亞國家的緬甸中部和南部地區，反而較為疏離。許多緬北民眾都擁有華裔血統，習慣使用漢語和中國的手機網絡，到最近更乾脆改用人民幣交易。這也解釋了為何當地的電騙集團，由首腦、騙徒以至受害人都是以華人為主。