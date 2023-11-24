自成一家：以巴衝突影響深遠

以巴戰火持續一個多月，在以色列和哈馬斯有可能達成協議的情況下，近日終於有望迎來4天停戰。但這只是臨時停火，並不意味交戰雙方的火併已結束，而且今次事件對西方國家的負面衝擊恐怕不是一時三刻就會消失。

自上月以巴爆發衝突後，以自由民主自居的歐美國家陣營就出現嚴重分裂，例如德國、奧地利和匈牙利直言不諱地支持以色列，西班牙和愛爾蘭的立場則稍微傾向同情巴勒斯坦人。而西方各國的內部也有不同的看法，挺以和挺巴的大遊行在各國各地輪番上演，此起彼落，兩派人馬甚至爆發扭打衝突，令西方政府大為頭痛。

歐美陣營在俄烏戰爭中的立場相對一致，但在今次以巴衝突問題上卻陷入前所未有的分化，最主要的原因還是意識形態作祟。西方國家一直認為以色列是價值觀相近的朋友，但以軍在加薩發動一輪又一輪轟炸行動，造成成千上萬的平民傷亡，卻明顯和西方崇尚的人道主義違背，結果導致歐美上至國家之間、下至社會內部，皆出現巨大分歧。

更甚的是，以巴衝突不但造成歐美陣營大分裂，也在全球揭示出西方的虛偽。歐美各國過去一年不斷譴責俄羅斯在烏克蘭無差別地殺害平民，如今對以軍在加薩的同等做法卻視若無睹。這種明顯的雙重標準，無疑令西方多年來在落後地區努力經營和建立、保護世界各地衝突中的平民的良好形象，功虧一簣。

說到底，中東地區歷史的複雜性，令外國介入以巴衝突面臨很多現實主義與理想主義的掙扎。西方國家試圖在支持以色列和聲援加薩平民之間取得平衡，最終卻暴露自己內部的矛盾。以巴衝突若持續下去，恐怕歐美陣營的分裂還會繼續擴大。