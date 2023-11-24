橫眉冷看：犯太歲不一定是壞運

冬月臨近，新年亦快到，香港的運程書特別熱賣，大師們的著作林林總總，堆滿報攤，如斯盛況，在華人社會實屬少見。下一年歲次甲辰，生肖屬龍，不少玄學家煞有介事，說龍年以下的生肖都犯太歲，屬狗者首當其衝，乃正沖太歲；屬龍者次之，是刑太歲；屬兔的是害太歲。很多人不知就裏，會被嚇得一愣一愣的，這便正中了大師們的下懷。他們馬上搬出大堆化煞吉祥物，佛牌、項鏈、靈符任君選擇，不少人抱着寧可信其有的心態，便紛紛奉上青蚨，以圖心安。

權當犯太歲之說是真有其事，但你可知道，依玄學而論，沖犯歲君不一定是壞事，好些人犯太歲之年，正是行好運的時候，太歲來沖，會愈沖愈旺。

我們避免盲信，只講理智，所謂「實踐是檢驗真理的唯一標準」，閣下試查看身邊的親戚朋友，回顧他們歷年以來，每一個犯太歲的年份，你會赫然發現，不少人好運降臨之際，恰好是太歲正沖之時。

坊間最流行的說法，是在沖太歲年份，要買一個與太歲相合的生肖牌，全年掛在胸前，才可以消災解難。譬如今年是兔年，就用狗生肖將太歲合住，明年是龍年，就用雞生肖。殊不知，若然閣下的命格須逢太歲正沖，好運才會降臨，你卻傻不楞登，將每12年才出現一次的機會擋住，豈不是財神爺到門，都給你趕走？

所以我說嘛，做人倒不如樂天知命、順其自然，否則終日疑神疑鬼，患得患失，只會害苦了自己。筆者雖然懂得命理學的皮毛知識，但是活了半輩子，從不曾為犯太歲而生過煩惱，更不會佩戴任何流年飾物，以求擋煞、增運。人只要心得自在，便是最好的福氣。