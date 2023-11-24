筆下風雲：解放軍攻台何用登島

台灣總統選舉新聞不絕，由早前的「藍白合」有望，變成最新的「藍白合」瀕臨破局，國民黨始終放不下大佬心態，柯文哲亦不甘屈居侯友宜之下。民進黨賴清德躺着也勝選，難怪心情也輕鬆起來。

眾所周知，賴清德曾直認是務實的台獨工作者，惟他至今不敢再將台獨二字宣之於口，而是不斷玩弄語言藝術。一方面揚言當選可成為兩岸交流機會，另一方面又強調不走一中老路，不認同「統一的幻想」，以為這種模糊態度既能取悅支持者，又不會直接碰撞北京，但這顯然是他單方面的幼稚而已。

儘管北京表明沒有2027或2035年武力攻台計劃，證明和統仍是最大目標，但要是賴清德當選，加上美國無底線的煽風點火，和統肯定沒希望，武統便必然到來，至於何時到來，台灣根本沒底。

事實上，大陸共產黨一直是全世界吸收能力最強的政黨，不斷摸着石頭過河，不斷從旁觀察學習，不斷從失敗中成長，結果大陸不僅沒有走上全盤西化、重蹈蘇聯解體的老路，更吸收了西方經濟發展之長，結合自己模式，在改革開放四十多年後取得極大成就，一躍而成世界第二大經濟體和軍事強國。

如今又有兩場戰爭──俄烏戰爭和以巴戰爭擺在面前，前者讓大陸對美國代理人之戰有更深刻了解，知道西方所謂的支援和制裁能去到甚麼程度；後者則讓它吸收，攻打一個地方不一定要地面戰，空襲已能取得極大優勢。台灣若還以為一旦大陸武力攻台，只能登島打地面戰，或美日會派兵馳援，顯然是極度不切實際。大陸只需密集式以導彈轟台，台灣便在一瞬間化成如加薩一樣的廢墟，國際社會亦頂多只能從外交斡旋，賴清德注定如澤連斯基那樣，成為棄子。