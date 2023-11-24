龍吟虎嘯：拜登證明自己不太廢

巴以戰爭凸顯出一個大問題，就是美國好像管不住以色列了。以色列之所以能夠存在，是美國一手扶持猶太復國主義的結果；以色列之所以能夠在阿拉伯世界、伊斯蘭教國家的包圍中，經過一次次戰爭，地盤愈打愈大、國家愈打愈強，是美國全力支持的結果。

現在以色列翅膀硬了，覺得可以憑一己之力對抗乃至打敗整個阿拉伯世界、伊斯蘭國家了，也就不把美國放在眼裏了。當然，這是極大的誤判，整個國際形勢、阿拉伯世界與伊斯蘭國家的力量，如果以色列真的失去美國的支持，是不可能獨存的，是不可能張牙舞爪在聯合國撒野發瘋的。

猶太人很聰明，歷盡滄桑。但這些年「走強」太快了、太順了，失去了自知之明，也失去了知人之明，尤其是當了16年以色列總理的內塔尼亞胡，膨脹得很厲害。巴以之戰，他不顧美國和拜登有自己的利益要考慮，一次次把美國和拜登的請求頂回去。內塔尼亞胡也「睇死」拜登不敢對自己下重手，更不敢翻臉，因為以色列要把巴勒斯坦「滅掉」、實現猶太復國主義大計，是得到美國和西方猶太財團的支持，拜登要動他沒那麼容易；弄不好，拜登會被反噬。

然而，內塔尼亞胡的判斷會隨着形勢的發展和美國的惱怒，受到愈來愈大的壓力，因而要有所調整，不得不按照美國要求停火4日以換取哈馬斯釋放50名人質，以色列這邊則釋放150名巴勒斯坦囚犯。這個舉動其實沒有多大意義，絲毫改變不了以色列要滅掉哈馬斯、進一步侵佔巴勒斯坦土地的國策，實現不了停火息戰、和平解決問題，巴以之戰還會非常殘酷，朝着種族滅絕的方向打下去。對此，內塔尼亞胡表示，戰爭會繼續打下去，直至完成目標。

然而，對屢屢碰壁的拜登而言，似乎是「執到寶」，因為人質中有一些美國人，他總算可以對自己的國民有個小小的交差，證明自己不是太廢。