坦言集：休戰之後

以色列與哈馬斯停戰4天。在以色列是迫於美國的壓力；在美國是考慮國際壓力和國內總統選舉的選情，不甘心卻是無可奈何；在哈馬斯是要照顧加薩民眾的安危，但一早預料到，休戰只希望減少傷亡，起義是為勢所逼，不為利益，也不因政治意識形態，是被以色列逼至死角的垂死反撲。

當然，哈馬斯不是盲目赴死，而是有計有謀地對以色列作最後一擊。休戰可減少家人、父老的犧牲，當然樂意，但可能更大的作用是調整軍力和部署，以在休戰後給以軍更大的打擊。至今以軍還未能完全佔據加薩城，且備受哈馬斯的突襲，以軍可以利用休戰整頓，可惜似乎對付哈馬斯的城市游擊戰束手無策，徒損失大量坦克、裝甲軍車和官兵。休戰對哈馬斯更有利，可通過地道重新布置兵力，尤其是突襲以軍背後，使其腹背受敵。休戰後以軍面對的壓力，應比休戰前大，可能以軍會更加瘋狂地狂轟濫炸來發洩失敗感覺。

休戰後的形勢或可有幾種發展。一是各國和聯合國送救援物資入加薩，支撐剩餘的設施和人口。埃及不會如以色列所願，把加薩民眾全部趕往埃及西奈半島，騰空加薩讓以軍佔領。各國政府與聯合國會堅持就地救援，便會與以軍攻擊加薩南部的計劃衝突，是以軍連救援人員都殺死，抑或是在國際和美國壓力下，出現禁止攻擊的休戰區來保護平民和國際人員的援救工作，形成與以色列的矛盾？

二是若以色列讓救援物資繼續輸入加薩，也抑制對平民的攻擊，或許在美國及其他國家的斡旋下有望進入談判，尋求和解談判與停戰。

三是若以軍繼續以更大的實力攻擊加薩和西岸地區，不顧國際的反對與批評，即使伊朗害怕與美國直接衝突而避戰，黎巴嫩的真主黨和也門的胡塞武裝，都可以加強介入，用火箭炮、導彈、無人機重重地轟炸以色列的城市，再不限於軍事目標。胡塞武裝更可封鎖紅海，斷絕以色列南下海路。以色列應該抵受不住這樣的空襲，沙特阿拉伯亦未必可助以色列攔阻胡塞武裝北上攻擊的導彈、無人機。

空防守不住，以軍的防衞便陷於失敗，即使北攻真主黨亦未必可解困，2006年敗於黎南已是足夠教訓，加薩的經驗更不可能被真主黨引敵深入而陷空中地面地下立體戰的泥沼。解除之法，除了屈辱和談外，便是美軍大規模參戰，美國敢嗎？