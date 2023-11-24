惡煞上月持錘狂扑 地產代理恐變傷殘

【本報訊】今年10月25日下午5時許，一名姓黃（37歲）男子途經土瓜灣庇利街23號期間，突遭3名手持鐵錘的惡煞襲擊，事主見狀隨即向馬頭圍道方向逃跑，惟跑至崇志街交界時仆倒在地，並被群煞追及揮動鐵錘狂扑近一分鐘，事主的手機亦被其中一名施襲者盜去，歹徒得逞後往紅磡道方向逃去。

涉錢銀轇轕 曾遭恐嚇 男事主遍體鱗傷倒臥路旁，其中他腳部傷勢嚴重，經由救護員敷治包紮後，再由救護車送院，經治理後其左腳恐永久傷殘。執法人員封鎖現場，同時翻查現場及附近一帶的閉路電視錄影片段，經初步調查後，把案件暫列「傷人」及「盜竊」，暫未有人被捕。消息指，事發時一名持紅色袋的男子，曾以手機拍攝歹徒施襲過程，惟未知是否與事件有關。

據悉，遇襲男子任職地產代理，他於今年9月出席一場飯局時，曾與人因金錢問題發生爭執，有在場人士更自稱黑幫成員，並揚言「搵人斬死你」，事主雖感不滿，卻被同場友人勸告提早離場，詎料個多月後於街頭遇襲，事件不排除與此有關。