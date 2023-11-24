挖掘機倒褪猛撞 履帶輾腳男工亡

山頂豪宅地盤發生奪命工業意外！一名孝順顧家的中年男工，昨日上午疑因操作的挖掘機故障，在落車檢查維修時，冷不及防遭另一輛褪後的挖掘機撞倒，其腳部更遭該挖掘機履帶輾壓被困，他被救出送院搶救，惜最後傷重不治，勞工處已就事故調查，並將向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤操作所有挖掘機。工業傷亡權益會提醒地盤工人，應不時留意周邊環境，切勿站在危險範圍，移動機械時多注意現場環境，倒車時更須留意機械有否發出警號等。

與母同住 家中經濟支柱 不幸身亡男工姓賴（44歲），據悉單身未婚，在五兄弟姊妹中排行最小，與母親同住，是家庭經濟支柱。賴在涉事地盤工作數月，家人指他在地盤負責操作機械或機械維修等工作。昨日上午11時許，賴在山頂普樂道1號建築地盤，操作挖掘機進行工程期間，挖掘機懷疑發生故障，他如常落車低頭檢查及維修。

詎料，另一名工人操作的挖掘機，懷疑有人未有留意賴正檢查及維修機械，挖掘機在褪後時不慎撞倒賴，履帶更輾壓其腳部令他被困，其他工友赫見發生事故，遂慌忙報案求助。

救援人員接報趕至，迅速把賴救出，惟因他傷勢嚴重，送院經搶救後最終不治。執法部門經初步調查後，把案件列作工業意外，勞工處派員到場，就意外原因展開調查，並將向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤操作所有挖掘機，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害才可復工。

工業傷亡權益會指出，是次不幸事故提醒我們必須注意，工作時應隨時留意周遭環境，切勿站在危險範圍；維修期間，應將該範圍圍封，保障當中人員安全；移動重型機械時應多注意現場環境；倒車時應注意機械有否發出提示警號。

土地註冊處資料顯示，2017年1月普樂道1及3號等以28億元售出，買家為HIGH GRAND DEVELOPMENT LIMITED，該公司董事包括楊建文及林惠英，楊氏與伯恩光學總裁楊建文同名。該宗交易涉及買家印花稅及從價印花稅共8.4億元。而伯恩光學為全球最大手機玻璃屏幕製造商，客戶包括多家知名手機品牌。屋宇署資料顯示，上述豪宅項目於2020年2月，獲屋宇署獲准興建3幢3層高住宅，另設一層地庫，總樓面約25,818方呎。

剷車撞倒 工友腳踭骨折 另外，昨日接近中午12時，一名姓羅（58歲）男工人，在大埔工業邨大利街6號一工廠工作期間，意外被一輛倒後的剷車撞倒，導致腳踭骨折，工友見狀慌忙報案求助。救護員接報趕至，替羅男敷治包紮後，再由救護車送院治理。執法人員到場了解，姓李（54歲）剷車司機在場助查。