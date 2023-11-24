涉虛報家訪紀錄 房署主任否認19罪

【本報訊】一名駐東涌滿東邨房屋事務主任，涉嫌在一年間連番虛報家訪紀錄，被廉署起訴她19項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」，案件昨在西九龍裁判法院再提堂。被告否認全部19罪，裁判官排期明年2月26日開審，預計審期需時7日，被告續准以5,000元保釋，期間不得接觸控方證人。

續准保釋 明年2月開審 51歲女被告李碧琪，報稱是房屋事務主任。她被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。據廉署事後表示，廉署接獲房署轉介的投訴後展開調查，發現被告提交的部分紀錄有問題，徵詢律政司意見後，決定落案起訴被告19項控罪。

控罪指，李碧琪作為房屋署房屋事務主任，於2020年11月16日至2021年12月6日期間，意圖欺騙其主事人而使用房屋署「外展房屋管理系統」紀錄，在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即已到滿東邨滿康樓共19個單位進行兩年一度的家訪，及明知意圖用以誤導房屋署。案件編號：WKCC 3508/2023