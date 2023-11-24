向兒掟鍋兼縱火 失婚婦改判緩刑

【本報訊】患抑鬱症的失婚婦，去年情人節因覺得兒子不專心上網課，在家中憤然向兒子掟平底鍋。之後她外出買酒後回家，驚覺兒子鎖上大門，又拒絕開門，她竟放火燒門外揮春，致濃煙入屋。婦人早前承認虐兒和縱火兩罪，被判12個月感化令。律政司認為判刑過輕提出刑期覆核。上訴庭昨經開庭後，認為原審法官的判刑原則性犯錯且明顯過輕，改判監禁3個月但緩刑18個月。上訴庭法官彭偉昌特別向該失婚婦指是次是她最後機會：「再有乜嘢就要即時入獄，直白啲講，唔係咁樣教仔。」

上訴庭除改判緩刑外，亦加設多個條件要答辯人遵守，包括其工作及住所均要依從社會福利主任指示作安排、跟從社福主任及精神科醫生指示接受精神治療及輔導，包括教育孩童、親子技巧及治療酗酒等。匿名答辯人現年45歲，以「N.L.T.」作代號。

須接受精神治療及輔導 律政司一方陳詞指本案應判處緩刑或監禁，認為原審法官判刑過輕。答辯方指其感化令已完成一半，擔心答辯人不能繼續接受如何教導兒子的輔導。上訴庭其後得悉即使改判緩刑，答辯人仍可繼續接受相關輔導。

案情指，答辯人和丈夫離婚後，與現年12歲的Ｘ在九龍城某單位居住。去年2月14日下午，Ｘ在家中上網課。他趁小息時間觀看YouTube影片。答辯人見狀十分不滿。她之後在家中飲紅酒，Ｘ不想答辯人飲酒，圖搶酒瓶，她反指Ｘ不專心上課，Ｘ感不快，趁答辯人沒為意時離家。至同晚7時許Ｘ返家，答辯人罵Ｘ外出而不做功課，將碗碟等丟到地上，又向Ｘ掟平底鍋，Ｘ的小腿遭擊中數次。不久，答辯人外出買酒後回家，發現Ｘ不但鎖上了大門，更用雪櫃擋住門口，拒絕開門。答辯人於是用打火機點燃門口貼着的揮春。有濃煙入屋，Ｘ覺呼吸困難，鄰居見狀報案。案件編號：CAAR 3/2023