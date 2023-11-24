搶劫泰達幣賣家 3青年俱囚56月

【本報訊】一名「泰達幣」女賣家於2021年底到觀塘一商廈與買家進行交易，即場將泰達幣轉移予買家。她收取約350萬元現鈔後，即遭幾名持刀及電槍男子劫去所得現金及手機。執法部門事後拘捕一名印度裔男子及兩名本地男子，控以搶劫罪，印漢另外被發現管有小量大麻，被控藏毒罪。3人早前承認控罪，昨於高院俱被特委法官許紹鼎判監56個月。法官指本案有一連串加刑因素，且是有預謀及有計劃犯案。

法官判刑後指，希望事件令3人吸取重大教訓，年輕幼稚並非犯案藉口，希望3人可反省不要再犯案。3名被告依次是在香港出生，無業的印度裔被告Singh Ajaypal（23歲）、任運輸工人的蔡鎮年（24歲）及無業的程子賢（21歲）。3人被控於2021年1月18日，在觀塘創業街華基中心8樓某室，與其他不知名人士搶劫殷姓女子350萬元，及一部手機。首被告另被控於同年1月21日在天水圍管有0.31克大麻，並就該控罪被判罰款1,000元。

官指除認罪並無減刑因素 辯方求情指，眾被告並非主腦，事主沒有受傷，他們並沒有使用武力。法官指3人雖有不同分工，但屬夥同犯案，罪責亦應相同。法官指案件有預謀及有計劃，眾被告預先埋伏且有安排車輛離開。他們雖無使用武器，但曾向事主展示，必令事主受驚。法官認為以上均是加刑因素，除認罪並無減刑因素。

案情指女事主自2018年起與丈夫一同炒賣虛擬貨幣。自2020年起她與另一名男子同炒賣「泰達幣」。案發當日該男子稱要購入泰達幣並相約事主到涉案商廈單位交易。事主到達把泰達幣轉帳到該男子戶口，收取350萬元現金放於膠袋內。埋伏在單位且蒙面的3名被告及另一人突出現並以刀及電槍指嚇事主，搶去該內有現金的膠袋及手機且乘貨車離去。執法部門分別於案發後3日及同年6月拘捕3名被告，在首被告身上發現小量大麻。3名被告均承認受人指示犯案，第3被告則稱事後收取了8萬元報酬。案件編號：HCCC 125/2023