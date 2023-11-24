流浮山緝私 檢貨值1600萬

【本報訊】前晚海關在流浮山一帶進行反走私行動，至當晚約9時45分，關員目睹一艘沒有開啟航行燈的快艇逐漸靠岸，當時岸邊已有兩板預先放置的貨物，待快艇靠泊後，船上有兩名形迹可疑人士登岸，並把該些貨物搬上快艇。由於懷疑有人走私，關員隨即上前截查，惟兩人察覺東窗事發，即時棄下貨物並登乘快艇往內地方向逃去。

包括受管制石首魚魚肚 關員經搜查後，當場檢獲共約300公斤懷疑受管制魚翅、約80公斤乾燕窩、約3公斤魚肚、乾鹿尾巴，以及包括手提電話、平板電腦等約2,500件電子產品，總值約1,600萬元。而該批魚肚在交由漁護署檢查後，證實是由受管制一級瀕危物種加利福尼亞灣石首魚製成。海關指案件仍在調查，不排除日後有進一步拘捕行動。

調查人員表示，海關留意到走私分子為逃避偵查，事先把貨物放置在非常僻靜地方，以減低被執法人員發現的機會。其次，走私分子選擇流浮山沿岸進行走私活動，估計是看準該處對開是本港西北部水域，位置非常貼近水界，能夠非常快速地把貨物由香港運往內地，即使被海關發現，亦能夠快速逃離現場。

人員又指出，今次案件檢獲大量高價食材，不排除是因為12月冬至臨近，增加市場對相關食材的需求。涉案貨物以正常貿易渠道運往內地，需要根據貨物種類繳付三成至九成的稅款，若然成功偷運，估計可逃稅約800萬元，背後利潤極為可觀。