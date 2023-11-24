涉援交騙案裸聊勒索 30男女被捕

【本報訊】本月1日至22日，黃大仙區執法部門第5度展開代號「光影」的反詐騙行動，針對援交騙案及裸聊勒索偵破37宗罪案，當中涉及騙款高達200萬元，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，拘捕23男7女（19至56歲），同時檢獲手機、電話卡、銀行卡及銀行文件等證物。被捕人士分別報稱司機、侍應、家庭主婦及無業等，大部分為傀儡銀行戶口持有人，懷疑收取約1,000至2,000元報酬，出售個人資料及戶口予詐騙集團，他們其後已獲准保釋候查。

調查人員指出，相關騙案受害者為36男一女（18至70歲），包括多名學生、工程師及專業人士，各自損失約500元至55萬元不等，相信詐騙集團利用傀儡的身份證、電話及信用卡等預訂酒店房間，並把預訂紀錄傳送給受害人，要求他們支付一半房錢，從而進一步恐嚇勒索更多援交保證金。

37受害者 商人損失55萬最多 至於損失最高的受害者是一名33歲本地商人，他透過社交平台結識一名陪酒員，在商議確定3,200元援交費後，對方陸續以「要交保證金」、「老闆不准離開」等不同藉口，5日內要求事主轉帳共55萬元，惟事主與對方最終不曾見面。執法人員經追查後，已拘捕涉案其中一名傀儡戶口持有人，以及有關電話號碼的登記人。

執法人員指，由於有關騙案性質尷尬，受害人事後往往會刪除相關對話內容，在證據流失之下，人員難以追查騙徒身份。此外，部分受害人損失金額較低，亦減少他們報案求助的意欲。另外，同類騙案的受害人普遍較年輕，當中七成屬於13至30歲年輕男性，部分人可能擔心家長、師友得知案件，因而選擇獨自面對騙案，至後期損失錢財始獲得正確介入。

今年1至9月，黃大仙區執法部門展開4次代號「光影」行動，共拘捕179人，涉及239宗案件，損失金額超過3,900萬元。執法部門呼籲市民網絡交友要謹慎，對陌生人要保持懷疑態度，並小心保護個人資訊，應拒絕以點數卡形式交易的要求，並且舉報有關懷疑騙案。