東呼即應：年輕人隨處踎坐頻現 文化差異惹議

【本報訊】《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。本港年輕人隨地坐、周街踎的行為頻頻出現。學校是社會的縮影，而學生的言談舉止可以反映出教育質素，近日就有片段顯示，港鐵月台有中學生圍坐地上聊天。另外旺角鬧市又有4名年輕女子等過馬路時，突然集體蹲下等轉綠燈，此類文化差異亦令人費解。

月台坐地聊天 蹲下等過馬路 近日有數名國際學校學生，在港鐵月台車尾位置圍在一起，少女們坐在地上聊天，無理會他人的目光。當時有港男看不過眼，影相放上網「公審」，不過就掀起一場網上罵戰。由於港男拍到女學生的腳部位置，有網民批評他故意拍攝腳部，質疑是否有特殊癖好，亦有人責怪港男多管閒事，又指沒有影響到別人就行。

而這種不拘小節的行為最近經常出現，有網上片段顯示，至少有5名年輕女子一齊「排隊」，蹲在港鐵月台近黃線位置等車。另外又有兩名中學女生蹲在街頭，等待轉燈過馬路。

另外，在旺角鬧市，就有4名年輕女子等候過馬路時，突然在途人身後集體蹲下，以普通話高談闊論，當轉綠燈後，就站起來集體離開。其實等轉燈都不用一分鐘，有沒有必要爭取這麼短時間休息，如果這些行為是文化差異，真的令人費解。