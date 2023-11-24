東呼即應：東呼發聲當局即應 加快處理男師非禮案

獨家報道引回響 女事主感謝發揮第四權力量 《東呼即應》獨家報道荃灣仁濟醫院林百欣中學去年12月爆出非禮醜聞，有女教職員在校內遭男教師胸襲，教育局卸責懶理，女事主今年3月報案求助，惟案件遲遲無進展。相關報道出街後，執法部門立即致電女事主，指其個案很快轉交律政司處理，女事主感謝《東呼》報道，讓其事件引起回響。有專家認為，傳媒發揮社會監察「第四權」力量，有助學校及執法部門加快處理個案。

曾經在荃灣仁濟醫院林百欣中學任職輔助教學人員的25歲女事主阿K，去年12月在校內遭到男教師胸襲，校方事後成立了調查小組，一度向阿K表明投訴成立，但並沒有對男教師作出任何處分，就連校長都婉拒與阿K見面，至於教育局方面，接獲校方報告後，第一反應居然是「不宜介入校方調查」。

阿K：獲學生舊生留言支持 阿K今年3月報案求助，涉案男子於5月涉嫌非禮被捕，目前獲准保釋候查，不過案發至今近一年遲遲未有進展。經過《東方日報》報道，以及《東呼即應》為其發聲後，阿K很快便收到執法部門的電話，對方交代最新案情，又指該個案再過多兩天，就會交給律政司，等對方處理及給予意見，足以證明東方發揮「第四權」影響力，經過《東呼即應》報道後，阿K的案件除了受執法部門重視，亦有學生、舊生留言支持她。

今次男教師非禮事件引起社會關注，但在報道出街前阿K亦有心理準備會成為眾矢之的。

她指，當初以為向校方投訴自己是受害者，就一定無問題，但結果事與願違，即使向教育局投訴及向學校反映，上司都未必會正面回應，這個是必須要認清的事實，亦要做好與全世界對立的心理準備，才好站出來，因為之後要面對的傷害，或者未必承受到。

其實今次案件，可能在本港只是冰山一角，有專家向《東呼即應》反映，一般非禮及性騷擾的案件中，外界都會責備受害人不檢點，導致苦主產生負面情緒，受害人要記得向身邊的人傾訴。

觸動輔導中心性治療及家庭治療總監程翠雲表示，當然要視乎跟何人傾訴，可能是信任的朋友、同事，或者是公平公正的上司，若她不說出來，就無人可以幫忙，如身邊的人不知情，或者不說出真相，就會間接鼓勵侵犯者，繼續傷害她，這樣會令到傷害變得愈來愈大。

專家：苦主不應因閒言自責 專家又提到，苦主亦不要因為外界的閒言閒語而自責，聆聽者亦需要在鼓勵的過程中，給予對方多點支持及幫助，除此之外向傳媒反映都是其中一個選擇。

程翠雲續說，傳媒的報道過程中，亦有助學校及執法部門加快處理個案，傳媒在這個位置上，絕對是一個有效及特別的平台。

至於職場處理有關投訴及個案，有專家指須制訂一個性騷擾的處理指引，否則公司或學校的最高負責人，是需要與侵犯者一樣，承擔一定的法律責任。

阿K曾經在荃灣仁濟醫院林百欣中學任職輔助教學人員。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇