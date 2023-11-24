港高鐵今年客量超越疫前

【本報訊】因新冠疫情而停運3年的高速鐵路（香港段）今年年初重啟後，載客量上升。港鐵公布，高鐵今年的載客量在剛過的周末突破1,700萬人次，已超越2019年的全年載客量。在「十一」及中秋節長假期間（9月30日），亦創出超過10萬人次新高；當中內地客自今年3月起佔客量一半以上，反映跨境客運需求殷切。

突破1700萬人次 高鐵成為不少旅客跨境出行及到訪香港的首選，當中以往來深圳的乘客增長最為顯著。除香港乘客量有所增長外，內地旅客自3月起已佔高鐵客量一半以上，隨着內地旅客訪港簽證限制逐步放寬，今年7月以後使用高鐵服務的內地旅客亦已超過2019年同期，進一步深化兩地連繫交流。

港鐵表示，一直尋求開拓內地新站點，以服務跨境旅客往來，支持經濟融合和發展，現時香港西九龍站連接全國73個站點，今年亦先後增加了廣州東、成都東及湛江西新線。高鐵（香港段）現已連接大灣區7大城市，亦因應乘客需求加強短途列車班次、推出福田「靈活行」變更車次安排等，提升跨境出行的彈性與便利，亦支持大灣區經濟、社會、文化交流及協同發展。