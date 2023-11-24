後日起 大老山隧道實施易通行 來回行車線減至4條

【本報訊】大老山隧道後日（26日）早上5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過易通行繳交隧道費，毋須停車或排隊付款；所有人手收費亭及快易通車道將取消，收費廣場來回行車線亦將由7條減至4條。為配合實施易通行，大老山隧道一帶會由當日凌晨1時起，分階段實施臨時交通安排，當中隧道來回方向及其支路，將會由凌晨4時至5時臨時封閉，期間通宵專營巴士路線N680須改道行經獅子山隧道。

年內擴展至香港仔隧道 運輸署署長李頌恩指，現時已有6條政府收費隧道實施易通行，包括獅子山隧道、青沙管制區、城門隧道及三條過海隧道，平均每日處理約43萬架次車流，運作大致暢順，呼籲未設定自動繳費方式的車主盡快設定。李續指，易通行今年內將擴展至香港仔隧道，現正處於測試階段，稍後將公布實施日期。她又提到，政府將於2025年收回大欖隧道的擁有權，屆時將再實施易通行，重申無意提早實行。

運輸署首席運輸主任何均衡指，易通行實施逾半年，署方現已發出逾81萬張車輛貼，佔全港車輛逾99%，當中約92%車輛已開立易通行戶口，約73%車輛已設立自動繳費方式。