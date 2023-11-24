轉數快新增「可疑警示」防騙

【本報訊】網購騙案無日無之，不少市民成功轉帳後卻無法收到商品，即使有對方的手機號碼或轉數快識別碼亦無法追討款項。為了打擊騙案，執法部門與金管局、銀行和儲值支付工具等合作，在本月26日起，轉數快將會加入「可疑識別代號警示」，當收款人的轉數快識別代號，例如手機號碼、轉數快識別碼等，被標記為「高危有伏」，頁面就會彈出警示訊息，提示有詐騙風險，用戶在轉帳前可以自行衡量應否繼續交易。

今年首9個月，執法部門錄得近3萬宗詐騙案，比去年同期增加逾五成，涉及金額約50億元。當中，利用轉數快詐騙或洗黑錢的案件則有至少2.2萬宗。騙徒會利用不同的渠道誘騙受害人匯款，轉數快可疑警示機制只是第一步，當局會繼續與金融管理局及銀行業界合作，加強打擊。

轉帳前標記「高危有伏」 執法部門收到市民舉報後，經調查相信帳戶與騙案有關，才會把相關資料放入「防騙視伏器」，認為警示機制出現誤報的機會微。 「防騙視伏器」的資料庫會每日自動更新至轉數快平台，用戶毋須更新手機程式。另外，「防騙視伏APP」將會在明年第一季加入3大功能，包括自動辨別可疑來電、網址，以及設立公眾舉報平台。