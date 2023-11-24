舊樓如計時彈 政黨促設重建KPI

【本報訊】香港樓宇老化問題嚴重，近月各區亦先後出現多宗石屎倒塌事件。有政黨認為舊樓為香港帶來安全、衞生等問題，形容為「計時炸彈」，促請政府全面檢討《市區重建策略》為舊區設立重建績效指標（KPI），每5年啟動750幢舊樓重建。為了解決市建局的財政問題，該黨建議政府再度向市建局注資，並推動樓市全面撤辣和豁免禁售期，以加快重建工作。市建局歡迎經民聯關注舊區老化問題及相關建議。

經民聯昨發表「推動大規模舊區重建」研究報告，報告指出現時超過設計使用期限的私人樓宇超過8,700幢，部分缺乏定期保養維修，單位內外均出現明顯折舊。當中「三無大廈」更沒有法團處理維修事宜，亦有不同的衞生問題蟲鼠橫行，對居民造成極大安全隱患。

每5年啟動750幢舊樓重建 工程界議員盧偉國建議政府檢討《市區重建策略》為舊區設立重建KPI，每5年啟動750幢舊樓重建，相信可提供1.1萬個住宅單位，讓至少3萬人居住，同時創造出約一萬個就業職位。盧又認為現時市建局有多項業務，憂重建發展職責被削，為加快重建倡日後明確規定重建為市建局運作的核心業務。另外，市建局在2022至2023年度錄得35.3億港元虧損，為讓市建局更好處理重建，盧促請當局再度注資，並成立重建基金。

被問及在人力短缺的情況下，創造出近一萬個就業職位，會否造成人力短缺，盧偉國重申舊區重建為不爭事實，在人力問題上，政府要採取適當措施例如本地培訓，加聘外勞。另一議員林健鋒則相信政府非今日需要一下子重建，當局有時間處理好有關問題。

林健鋒又指私人發展商為重建主導力量，而雖然政府將會減辣，但他認為現時稅款「都唔小」，建議當局降低或取消辣招這一件「絆腳石」，同時考慮豁免舊樓重建的禁售期，以減省重建成本，加快重建步驟。地產及建造界議員龍漢標則強調社會對公私營合作有誤解，社會上有人批評為官商勾結，更形容為洪水猛獸，但他指出事實上幾條隧道都為公私營合作。

建議組織三無大廈清潔隊 對於正等候重建的舊樓，議員梁美芬則認為當局可以進一步拓展「聯廈聯管」安排至其他地區，同時組織專門負責「三無大廈」的清潔隊，定期清潔各區的「三無大廈」，以及利用關愛隊設立專職人員跟進舊樓維修。