林卓廷共7人表證成須答辯

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動。林卓廷及另一名被告早前作中段陳詞申請毋須答辯，區院法官陳廣池昨拒絕二人的申請，並裁定7名被告均表證成立，眾人均須作出答辯。辯方表示7名被告均很大程度會自辯，部分被告更會傳召辯方證人。由於須遷就各代表律師的時間，法官將案件押後至明年3月5日續審。

押後至明年3‧5續審 7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。除林外，第7被告楊朗亦申請毋須答辯。法官就該申請裁決時指，本案涉及大量環境及場面證供，且涉及大量片段等，如案件由陪審團審訊，應交由陪審團就事實作出最終裁定。法官最終拒絕兩名被告申請，並裁定7名被告均表證成立。

林卓廷的代表律師早前陳詞指，林於案發時並沒有暴動意圖或相關行為，他到場只為監察警方執法。控方則指監察執法只是林的藉口及到元朗聚眾滋事的包裝，且無助林聲稱打擊黑分子之目的。控方又指林作為議員，在現場屬號召及鼓勵了他人作出的行為，其高呼「黑社會咪走」更屬挑釁。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022