逾7億天價工程 僅建一段單車徑

連接屯門掃管笏 料4年內完成 政府早在15年前提出建造荃灣至屯門單車徑，惜一直議而不決。發展局昨日向立法會提交文件，披露將向立法會申請撥款展開上述項目的部分工程。發展局指，已完成荃灣至屯門單車徑中長約3.6公里的「屯門至掃管笏段」詳細設計，連同「掃管笏至汀九段」單車徑詳細設計及工地勘察，將向立法會申請撥款8.9億元。按照「屯門至掃管笏段」的長度計算，上述單車徑的平均每米造價高逾19萬元。有議員認為這段單車徑造價十分高昂，擔心日後更複雜、在海邊興建的單車徑路段將會更加昂貴。

根據當局提交的文件，8.9億元工程造價中，約80%用於興建屯門至掃管笏單車徑，包括建造一段長約200米、連接加多利灣泳灘和舊咖啡灣泳灘的單車橋、單車停泊處和雨水排放、護土牆等附屬工程，預料長3.6公里的單車徑造價為7.1億元，預計屯門至掃管笏段單車徑在4年內分段完成。文件續指，當局將進行同步招標，並將回標價格反映在估算成本內。

其餘約20%的撥款申請，則會用於掃管笏至汀九段單車徑的詳細設計及工地勘測，主要涵蓋設計及相關技術評估、工地勘測工程及監督工作、擬備招標文件和評審標書，預計於約2年半內完成；當局亦正籌備顧問合約同步進行招標，並會待立法會財委會批准撥款後，才會批出相關建造工程合約和設計顧問合約。待完成詳細設計後，當局將會適時向立法會申請撥款進行相關的建造工程。據文件顯示，掃管笏至汀九段單車徑預料長約9.2公里。

議員冀檢視標書 減開支 議員陳恒鑌指，荃屯單車徑全長22公里，3.6公里的「屯門至掃管笏段」並不是技術最複雜的路段，大部分都建在路邊，未料造價也如此高昂，憂慮日後其他更加複雜、需在海邊建造的單車徑路段會更加昂貴，將會在稍後的立法會會議上詳細詢問工程造價。

他續指，過往議會批准的工程撥款進展緩慢，導致許多工程被推遲或滯後，故重新啟動的工程項目將會更加昂貴，希望政府能全面檢視工程標書價格，減少開支。他又提到，有關單車徑的沿海路段景色優美，相信落成後會是市民休閒的好去處，認為工程不應半途而廢，盡快展開。