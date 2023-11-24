醫健：職場健康：工作時不要忽略聽覺保護

不同行業例如建造業、紡織業及印刷業等都有一些高噪音工序，而噪音來源主要是所使用的設備或工具。長時間暴露於高噪音環境中工作，可能會損害聽覺，甚至造成永久聽力受損。根據勞工處資料，職業性失聰個案每年平均約佔整體職業病個案約70%。

有人誤以為可以適應噪音，這是錯的。暴露於噪音環境會日漸削弱聽力，令人產生聲音變小或已適應噪音等假象，其實聽力已經受損。當內耳的神經細胞被破壞，聽覺就會受到永久損害，現時沒有方法可以治療。此外，噪音亦會造成其他健康問題，如耳鳴、頭痛、失眠、煩躁、影響心跳速度等。因此，僱主及僱員都應重視工作噪音問題及採取聽覺保護措施。

僱主須安排合資格人士進行噪音評估，並參照以下原則控制噪音及減低噪音對員工的影響：

‧危害消除：盡量減少進行一些高噪音工序或使用機械設備取代工作；

‧危害替代：以低噪音的設備或工序代替；

‧採取工程控制措施：安裝有效的隔音罩或屏障；定期維修機器以減低因老化而發出過大噪音；

‧採取行政控制措施：重新編排工作以減少員工暴露於噪音的時間、劃分聽覺保護區、為員工提供培訓；

‧提供個人防護裝備：耳塞或耳罩應視作為噪音控制措施中的最後一道防線，當以上措施均未能將噪音減至安全水平時，便應使用具相應減音能力及獲勞工處認可的耳罩或耳塞。使用耳罩或耳塞時應配合實際的工作噪音量，不應妨礙使用者接收緊急信號及溝通，避免造成不必要的意外。

而僱員亦須與僱主通力合作，在劃定為聽覺保護區的地點，或操作高噪音機器時的指定距離內，正確佩戴僱主所提供的聽覺保護器。妥善保養聽覺保護器，如有損壞，應向僱主報告及進行更換。

職業安全健康局

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