新型光活化聯合療法 治老年黃斑病變效佳

【本報訊】香港大學醫學院和廣州中山大學中山眼科中心的研究團隊成功研發新型光活化聯合療法，可用於治療老年黃斑病變。此新療法通過靜脈注射納米製劑，及向患者眼睛進行光照，藉激活抗血管增生和光動力聯合療法，為治療黃斑病變和其他由異常血管增生所引致的眼疾提供新的微創治療方案。研究成果已在國際學術期刊《Advanced Science》發表，團隊已根據專利合作條約提出國際申請。

根據香港眼科調查2019年發表的數據，早期老年黃斑病變在本港70歲以上人口中發生率高達7.5%，是導致香港成年人視力障礙及失明的第二大病因。

激活抗血管增生 目前，在眼內玻璃體注射抗血管內皮生長因子，是治療濕性黃斑病變的首選方案。然而，這種侵入性的治療方式可能引起病人不適，並可能伴隨嚴重的併發症風險，如眼內炎和視網膜剝離等，因此有迫切需要開發一種非眼內注射方式，如靜脈注射，實現眼內遞送抗血管增生藥物的製劑技術。

此外，傳統的抗血管增生藥物在清除現有增生血管的效果欠佳。光動力療法提供一種臨床解決方案，利用特定波長的光照激活無毒光敏藥物，產生活性氧，從而破壞和清除病變血管。目前，光動力療法已廣泛應用於治療息肉狀脈絡膜血管病，這是亞洲區濕性黃斑病變的常見類型。因此，結合抗血管增生療法和光動力治療可為濕性黃斑病變的治療提供更有效的方案。