單靠夜經濟小吃街難救旅業 議員倡准內地客一周多行來港

【本報訊】香港疫後旅遊業未復甦，為刺激本港經濟，有議員指不能單靠夜經濟、小吃街等，政府必須重新思考香港旅業的定位，亦有議員建議讓內地遊客可一周多行來港，同時開放更多個人遊城市，吸引更多遊客訪港，刺激經濟。

江玉歡昨在立法會辯論施政報告致謝動議時指出，旅遊業服務專業化已經成為不容忽視的趨勢，儘管過去以零售支撐低稅制等，令香港一度成為旅遊目的地，然而市場已變，以往遊客來港爆買的景況不再，而當爆買泡沫被戳破，香港旅遊是否仍有競爭力？過去的旅遊策略是否仍然奏效？她主張政府應重新思考香港旅業的定位，認為夜經濟、小吃街等，是無法完全代表香港的底蘊和文化，做得不好只是東施效顰而已。

打造海濱成全球獨特景點 江指香港的旅遊資源眾多，如海濱長廊已進行修建步行道的改進工程，其實可以做得更多，她舉例指首爾改造污染河道為休閒勝地、布宜諾斯艾利斯將港口改造為極具吸引力的零售及商業區、邁阿密實施10年計劃對水岸設施進行升級改造，她建議政府發起國際競賽，邀著名建築公司將香港海濱發展成獨特的全球景點並提出建議，將市民日常生活的地點進而發展成高端遊客享受香港的場地。她深信如果重新打造成Reimagine Hong Kong，香港必定成為國際企業的上佳選擇。

針對吸引遊客方面，議員邵家輝指當局應讓內地遊客可以一周多行來港，同時個人遊城市放寬多些。現時內地居民攜帶在境外獲取的自用物品總值，必須在5,000元人民幣內，否則應繳關稅，他建議在港消費超過5,000元人民幣要交稅的要求，提升至一萬元人民幣，吸引更多遊客訪港，刺激經濟。

但邵認為政府推出「香港夜繽紛」活動是成功的例子，建議政府可帶頭做更多不同活動，例如發展「演唱會經濟」，相信香港有不少天王巨星，如經常舉辦演唱會，可以吸引不少旅客來港。他又指政府可發展更多特色旅遊，香港不少島嶼都有陽光與海灘，建議當局多加善用。