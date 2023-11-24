影婚照放煙火 恐釀山林巨禍

準新人唔聽勸 自私觸怒環團 秋冬天氣乾燥，火種動輒可致燎原之危！本周初，有市民發現一對在大帽山拍攝婚紗相的準新人，疑為營造氣氛及效果，竟在風勢極大的山頭點燃煙火，煙火在山間隨風四散，火花散落附近草叢，行山人士發現後，高呼提示兩人小心山火，望有人停放煙火，卻未獲理會。有關片段被環保團體在社交平台播出，提醒市民愛護大自然。團體又斥點燃煙火者無知又自私，恐攞景不成變災難，呼籲到野外取景的準新人保護山林，避免危及其他行山人士。漁護署接受查詢指暫未收到市民舉報。

綠惜地球在社交平台上載由行山人士拍攝的約42秒短片，片中可見，一對準新人在大帽山郊野公園拍攝婚紗相，拍攝隊成員在新人背後手持已點燃的煙火，形成兩柱火光，火舌隨風吹向旁邊的草叢。行山人士驚見他們的危險行為，高呼「小心山火喎、好危險㗎、睇住火燭喎、走唔切死人㗎喎」。但拍攝方未獲理會，行山人士聲稱隨後會向漁護署舉報。

風高物燥 危機更高 綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，上述情況可謂「前所未見」，她看到片段時亦不禁「嘩一聲」。她批評點燃煙火的人既無知又自私，因為香港未經許可燃放煙火屬違法，且近日天氣乾燥、大帽山頭又長滿長草及大風，火舌好容易會引起山火，上址又是熱門行山路徑，一旦發生山火，容易損人害己，批評有關人士漠視安全。

鄭提醒市民，若發現同類情況，可即時向執法部門及漁護署求助。又呼籲準新人同攝影師在郊野取景，須保護大自然，勿為了一幅相而破壞環境，令其他新人同行山人士失去靚景。

違法燃點 可囚一年 漁農自然護理署表示，至今並無接獲市民舉報事件，已在該處張貼警告，提醒市民有關在郊野公園生火的管制，亦會繼續跟進事件。該署續稱，人員在巡邏時，如發現有人違例生火，會採取執法。

根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人在非指定燒烤地點或露營地點生火或用火，均屬違法，最高可處罰款5,000元及監禁一年。另根據《簡易程序治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000元。