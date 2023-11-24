ICT及創意媒體業難吸新血 65%受訪僱主：最少兩個月始能補空缺

【本報訊】資訊與通訊科技（ICT）及創意媒體業人才需求渴市，有最新市場調查指，持有高級文憑畢業生及學士學位畢業生，新入行月薪可達1.7萬至2.3萬元。

其中4.2%指招聘期逾半年 行業分析顯示，資訊與通訊科技業內過去一年最常聘請的初級職位，首三位分別為初級軟件工程師或開發人員、初級數據分析師或數據庫管理員，以及網絡管理員；創意媒體業首三位分別是公共關係專員、內容創作者、廣告主任或高級主任。

是次調查由是全港首個連貫主流高中及專上教育的職業專才教育—賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」公布。調查指，兩個行業難請人，近六成半受訪僱主反映，要聘請合適人選填補空缺，最少需時兩個月，其中4.2%僱主更指招聘期長達6個月以上。

調查指，僱主普遍認為高級文憑畢業生與學士學位畢業生在「工作態度」、「實用技巧」及「軟技能」質素相若，同時視剛畢業求職者的「實習或實踐經驗」與「技術專業知識」一樣重要，卻認為兩項都是目前求職者最缺乏的技能。