「無創產前檢測之父」 盧煜明當選中科院院士

【本報訊】中國科學院和中國工程院公布兩院院士增選結果，今年共133人當選，包括59名中科院院士和74名中工院院士。其中，香港中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明當選中科院生命科學和醫學學部院士。

45歲顏寧成今年最年輕院士 盧煜明於1997年加入中大，被譽為「無創產前檢測之父」。他以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科學研究層面應用至臨床診斷，現時已被全球數十個國家廣泛採用，每年數以百萬計孕婦受惠，是醫學界的重大突破。多年來，盧煜明獲獎無數，包括2021年獲英國皇家學會頒授生物學科「皇家獎章」，是近200年以來首位得獎華人。

至於剛成為廣東深圳醫學科學院創始院長的女科學家顏寧，成為今年最年輕的新院士。顏寧父親顏景君接受內地傳媒訪問時指，以平常心看待女兒當選。顏寧5年前曾被輿論解讀為落選中科院院士而「負氣出走」美國，她去年向普林斯頓大學遞交辭職申請，全職回國協助創建深圳醫學科學院。深圳醫學科學院本周二（21日）成立時，顏寧曾致詞強調，以探索鼓勵源頭創新的新機制、引進與培養高水平人才為重要使命。

中科院今年新當選院士平均年齡54.7歲，年紀最小45歲，最大65歲，60歲或以下佔九成，女科學家有5人當選，包括清華大學膜蛋白結構生物學家顏寧，當選中科院生命科學和醫學學部院士。中工院新當選院士平均年齡58.2歲，年紀介乎48歲至76歲，60歲或以下佔逾八成。兩院即將公布新當選外籍院士名單，其中中科院選舉產生30名外籍院士，中工院則有16人。