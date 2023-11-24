小學人文科教「國家與我」

課程涵蓋6範疇 加強公民守法意識 政府決定將小學常識科分拆為科學科及人文科，由2025/26學年起逐步推行。教育局昨日公布人文科課程框架，絕大部分課程框架將沿用常識科的學習範疇及學習重點，課程經重整後將涵蓋6個範疇，其中「國家與我」範疇，將教授學生有關國家安全的重要性、國家歷史發展、中央與香港特區的關係。課程又會教授學生遵守規則和法律等，加強公民意識。教育局建議，學校靈活善用學時規劃，包括學科佔總課時應不少於7%。

小學人文科將分為「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」共6個範疇。教育局建議，學校進行規劃課程時，學科應佔總課時不少於7%，彈性課時則不多於20%，其中小一至小二每年建議總課節為64節，佔約37小時；小三至小六則為96節，約56小時。

「國家與我」範疇還會教授學生認識國旗、國徽、國歌、區旗及區徽等，增加學生對國家歷史、中華民族和文化，以及國家發展的興趣，藉培養學生對國家的歸屬感，以及國民身份認同。至於「社會與公民」範疇，則會教授學生有關《憲法》和《基本法》教育，了解特區政府的組織及運作、遵守規則和法律等。

三年級需學《國安法》內容 學習主題按年級劃分，小一需明白「有國才有家」、法律不允許損毀或塗鴉國旗、國徽、區旗及區徽等；小二則需清楚「香港自古以來是國家不可分離的部分」；小三更需認識國家版圖，並學習《國安法》內容；到高小部分，小六則要開始了解日本侵華戰爭的原因，以及抗戰時間的發展，譬如南京大屠殺、九一八事變等，並了解香港各界為抗日戰爭作出貢獻的歷史等。

教育局總課程發展主任（科學）林威廉表示，局方將每年為小學人文科提供約4,000個教師訓練名額，以提升教師授課的專業能力。局方亦會另設「小學人文科學習圈」，邀請有興趣學校加入，活動包括經驗交流、觀課活動、經驗分享會等，以加強小學人文科教師的專業交流，拓寬教師的專業視野。

教育局表示，計劃25/26學年先在小一及小四推行人文科，之後逐年擴展，直至27/28學年全面推行；局方稍後將會為教科書出版商舉辦簡介會，講解課程內容，預計首批教科書最快在後年完成審批。