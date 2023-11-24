港府莫財 議員憂北都基建滯後

【本報訊】政府財赤擴大，儲備下降，不少議員質疑政府要推動北部都會區等大型發展錢從何來？對於北都發展能不能成功，地產及建造界議員龍漢標認為很大程度上需視乎基建設施是否如期落實，畢竟都市發展，必須基建先行，因此融資是至關重要，並期待「大型發展項目融資委員會」和「大型發展項目融資辦公室」盡早提出具體建議。

龍漢標昨在立法會的辯論《施政報告》致謝動議時表示，為配合北都發展，施政報告宣布會加推兩鐵一路新項目，包括北環線東延線，新界東北線，以及北都公路。

公私營發展 人手不足 龍指，相信都市發展，必須基建先行，然而啟德單軌鐵路的無疾而終實在前車可鑑，因此冀產業和居民遷入北都的時候，區內的交通配套必須按照時間表全部到位。

他續稱，要發展北都、基建及加快公私營房屋供應，必須解決建造業人手長期短缺的問題。他留意到建造業輸入勞工計劃首輪申請批出了20項工程，但全數俱屬於公營工程。事實上，私營工程同樣欠缺人手。他指無論公營或私營發展項目，同樣面對人手不足的問題，倘若就私營項目強行設限，無疑是削足就履，無法解決問題。