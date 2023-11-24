擬加強回鄉證功能 議員料以智方便對接

【本報訊】廣東省人民政府辦公廳印發《「數字灣區」建設三年行動方案的通知》，提出推動粵港澳三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業及居民高頻事項「跨境通辦」。議員張欣宇昨在台節目表示，相信統一身份認證並非指再推出新實體證件，不排除港方透過「智方便」應用程式對接內地服務平台，亦可能透過「二維碼」統一標準，市民憑回鄉證加上相關「二維碼」以對接。至於當中的私隱問題，他認為是否使用有關服務屬自願性質。

推動交通住宿求職便利 廣東省人民政府辦公廳日前印發《「數字灣區」建設三年行動方案的通知》，當中提及將推動俗稱「回鄉證」的「港澳居民來往內地通行證」持證人，其於內地生活所享有的權利，與持有「內地居民身份證」的內地居民看齊。亦提到將加速推動港澳居民來往內地通行證、港澳居民居住證在大灣區交通、住宿、求職等業務辦理方面，享有與內地居民身份證同等便利。另外，該《通知》的任務之一為推動粵港澳三地政府服務銜接融合，實現大灣區居民「生活通」。

現時「回鄉證」與「內地居民身份證」由兩個不同的系統處理，因此導致「回鄉證」持證人未能辦理一些只供「內地居民身份證」持證人的業務。