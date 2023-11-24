公屋舊重建慢劏房多 房策遠水難救近火

【本報訊】多名議員昨在立法會大會中討論本港房屋短缺問題，其中議員陳穎欣指政府要切實排解民生問題，房屋乃重中之重。雖然《施政報告》有計劃告別劏房，但不少在老舊公屋居住的市民，其單位的設施停留在80、90年代，早已跟不上現代標準，雖然公屋會不時維修，然而全方位維修，10年就花了16億元，但街坊都說不滿意，有街坊展示其居所情況，如每逢天雨就漏水。

陳續稱，老舊公屋往往沒有鋁窗，要用防風板遮風擋雨，青衣長青邨有條樓梯，即使自己身形嬌小，腳板也不能放在整個梯級面，長者的拐杖亦不能完全放得落，但房屋署仍辯稱合乎標準。她又指不少居民都希望重建梨木樹邨，但遲遲都未有具體的時間表，難以規劃生活。

釋放土地耗時長 另一議員江玉歡指本港沒有高層次的房屋策略，而真正宏觀的房屋策略，應涵蓋私樓、劏房及市區重建規劃，高效的市區重建能緩解不少居住問題，香港目前有10.7萬劏房戶，公屋輪候申請隊伍又長，但簡約公屋全數落成都只得3萬個單位，仍有20萬家庭苦苦等候，她直指施政報告雖提及多種釋放土地的方式，可是遠水不能夠救近火。她指施政報告提及擴充250億元資金用以市區重建的工作，但無提及數字的來源，具體如何分配和運用。舊區改造涉及廣泛的原居民安置，舊區風土文化保育、商業價值保障等，而本港舊區包袱沉重，僅僅土瓜灣13街同深水埗兩區的問題便不停拖。

針對劏房問題，議員李梓敬指不但居住環境差，租金也高，更面對蝨患之苦，希望香港能夠告別劏房，就必須增加公營房屋供應，考慮用空置校舍，郊野公園邊垂發展公營房屋，同時加強巡查搜證，找出不合法的公屋戶，釋出更多公營房屋讓輪候中市民入住。