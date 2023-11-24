文明倒褪變蠻荒 香港跑輸深圳

【本報訊】作為國際都會的香港，過往的經濟發展超越內地城市，但時移世易。議員劉智鵬昨在立法會發言時慨嘆曾幾何時，香港的高效運作，創下「香港速度」的美名，然而今日「深圳速度」已成高效高速的新標記，甚至指由深圳灣回望香港，可感受到由文明回到蠻荒的震撼；會計界議員黃俊碩更指在眾多城市競爭下，香港即使是「皇帝女」亦恐怕不再吃香。

劉智鵬指過去10年，深港兩地儘管是並肩同行，可是走勢各異，當深圳飛快前行的同時，香港就經歷從佔中至黑暴，持續不斷的內耗並且在尋找前路兜兜轉轉，結果深港兩地近年的GDP此消彼長。新界的綠油油草地映照深圳的廣廈千萬間，若果在晚間的深圳灣口岸回望香港，可感受到文明回到蠻荒的震撼。

須加緊搶人才 談到深圳過去幾十年的奇迹，劉智鵬認為所具備的客觀條件同香港相差無幾，然而深圳卻是將「人和」發揮得淋漓盡致。譬如深圳自建立特區開始，吸收來自港澳台及內地各省市、以至海外人才，秉持不管「黑貓白貓、捉到老鼠就是好貓」的原則，不拘一格，成為建設深圳大都會最重要的財富。而幾十年來，深圳在培養人才、搶人才、留人才皆作出最佳的演繹和示範。他希望主事官員明白人才是香港賴以成功的因素，必須建立以人才為尚，而非以政府操作便利為尚的工作精神。他敦促政府應以深圳成功經驗為參考，亦要破除招攬人才的阻礙、成見及關卡。

提及搶人才，另一議員林健鋒形容「好似追女仔咁，淨係有誠意，係唔足夠㗎，一定要有實際行動，去展示你嘅魅力同過人之處。」他續說：「就好似我靚仔啫，都要畀人知道我有內涵先得㗎嘛！」因此，他認為香港除要讓人看到繁榮一面，更要讓人看到宜居等等的樣貌。