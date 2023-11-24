印花稅減幅細 股市續低迷

【本報訊】股市表現一潭死水，《施政報告》提出調低印花稅由0.13%至0.1%，但業界直指不足夠。法律界議員林新強更指施政報告在強化金融和股票市場競爭力方面，藥力不足；又指香港集資額低，較2003年沙士期間更差，反映香港的國際金融中心地位已敲響警鐘 。

香港集資排名遜印度 林新強在立法會辯論施政報告致謝動議上發言，指金融業是香港最重要的經濟支柱之一，雖然施政報告花了不少篇幅，提及強化金融和股票市場的競爭力，但施政報告宣布當日，恒指轉頭就倒跌。他指市場不會錯，現象是反映施政報告的藥力不足，又指多位議員都認為目前的創業板市場建議只是小修小改，未能對症下藥，而香港金融市場需要重大改革，例如檢視整個上市過程、降低上市門檻、協助中小企業上市，建立多層次多樣化的股票市場。

他又指今年IPO全球集資排名香港只是第6，較印度還低；全年集資額較去年大跌近六成，得413億元，數字較2003年沙士期間還要差，反映香港的國際金融中心地位已敲響警鐘，並認為現在是政府行動的時候，敦促成立跨界別的研究小組進行金融市場的結構性改革。統一律師執業考試標準，增設專業資格認證，為各行業培訓法律專才，畢竟法律範疇非常廣泛。法律人才不但要熟悉本地法律，還要懂得其他司法地區的法律。

對於政府早前指其他國家考慮開徵新稅，議員管浩鳴要求政府任何開徵新稅項，均要交出一個切實的方案和具體的時間表，指財政司司長分別在2020和2021年表示會考慮開拓新的收入來源或調整稅率，以及就開徵新稅項尋求共識，以增加收入，但到去年的預算案仍舊無疾而終，直言假若政府堅持「挖東牆補西牆」，相信距離庫房被掏空陰乾的日子不遠，期望政府能夠在日後財政預算案交出功課。