辣招只減不撤 難阻樓價下跌

措施保守怎救市 負資產恐湧現 即使新一份《施政報告》中提出樓市減辣，但有不少議員批評力度只是「半桶水」，指香港正經歷負財富效應，要求政府全面撤辣，並監測樓市發展，防止樓市下跌不可逆轉，避免出現負資產，同時應交代退場機制。身兼行政會議成員的議員林健鋒更指市場反映減辣措施保守，促請政府評估樓市狀況後，在明年2月財政預算案時能全面撤辣，讓市場回復正常及健康發展。

在減辣後，樓市成交量未有急增。不單止市場反映減辣措施保守，林健鋒昨在立法會辯論施政報告致謝動議時更指出，近日多幅地皮流標影響市民入市信心，認為高利率年代樓市不會被炒上，又認為高利率下銀行定期存款都有5厘的收益，而買樓只有3厘「做包租婆愈嚟愈唔馨香」，加上不少父母都會加按自己的住宅，協助子女上車，憂萬一樓市出事「累及兩代」，期望政府在觀察市場情況後，如兩、三個月後無異常情況，在明年2月財政預算案時能全面撤辣，讓市場回復正常及健康發展。

林健鋒又認為要振興經濟非一時三刻，估計整體經濟要到明年首季才回復平穩，而政府早前推出香港夜繽紛等一系列活動刺激消費，但他認為有關措施僅為短期措施，要刺激經濟要盡快落實長期措施。

議員倡表明撤辣指標 直指減辣力度「半桶水」的議員管浩嗚更形容政府當初設辣招為希望使用「類固醇」控制重症病情（樓市升幅），然而事與願違，自2009年起開始實施逆周期措施及樓市辣招至今，本港樓價14年來已累計升幅112%，但到目前病入膏肓，政府卻將「重症當感冒醫」，隨便開退燒感冒藥就算，又指政府一直強調樓市需求管理措施為「非常時期的非常措施」，事實上目前很多大型屋苑的價格已從高位下滑超過25%，現時總體宏觀市況和樓市的活躍程度都不可與推出辣招時同日而語，直言樓市辣招已變得不合時宜。

縱使政府沒提供清晰的退場機制，他認為至少應該向市民清楚說明，在甚麼環境、條件和指標下，才會「撤辣」，避免市民繼續無所適從，市場進一步信心受損，同時建議政府盡快「全面撤辣」。

另一議員陳仲尼指政府沒有全面撤辣為中間落墨，「調整力道雖然唔係最大，但方向正確」，但他強調香港正經歷負財富效應，有可能抑制投資和消費情緒，阻慢經濟復甦速度，要求政府監測樓市發展，防止樓市下跌不可逆轉，避免出現負資產。

首9個月 樓價削0.8% 政府回應指近月住宅物業市場氣氛較審慎，住宅成交量由今年上半年平均每月4,400宗，今年7至10月的回落至平均每月2,800宗，樓價在今年首9個月下跌0.8%，最近幾個星期的交投略有回升，但仍低於今年上半年的平均水平。

林健鋒 有議員批評減辣措施只是半桶水。